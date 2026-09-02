В Ярославле выдано разрешение на строительство торгово-офисного центра

В Ярославле выдано разрешение на строительство трехэтажного торгово-офисного центра на проспекте Октября. Документ действует до января 2029 года, сообщает «Ярньюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Разрешение 29 июля выдало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области. Застройщиком указано ООО «Олимп-Парк», директором которого является бизнесмен Евгений Мухин.

Торгово-офисный центр планируется построить на участке между улицами Республиканской и Флотской, напротив здания УМВД по Ярославской области. На первом этаже разместятся торговые помещения, на втором и третьем — офисы. Также проект предусматривает подземный этаж с парковкой на 32 машино-места. Входы запроектированы со стороны проспекта Октября, Республиканской и Флотской.

Проект нового здания появился в 2025 году и прошел согласование в региональной службе охраны объектов культурного наследия. Положительное заключение экспертизы было получено 15 августа 2025 года.

Антон Голицын