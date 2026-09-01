В Ярославле затруднено движение в сторону Заволжского района

В центральной части Ярославля сильно затруднено движение в сторону Октябрьского моста. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Карт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В целом по городу пробки по состоянию на 20:00 1 сентября — 6 баллов. Однако движения практически нет на участках улиц Первомайской (от Волковского театра), Красного съезда, Советской, Флотской, Республиканской (от Свердлова), Терешковой, Победы (от Бутусовского парка), а также на проспектах Октября (от Красной площади) и Ленина. Согласно картам, ДТП зафиксированы на Октябрьской площади и на самом мосту в сторону Заволжского района.

Алла Чижова