Дмитрий Макеев представил на ВЭФ опыт и подходы банка ПСБ к работе с регионами

Присутствие федерального бизнеса может влиять на развитие территорий — от роста инвестиций и налоговых поступлений до создания современной городской среды, рассказал Дмитрий Макеев, заместитель председателя ПСБ, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В рамках сессий «Зачем федеральному бизнесу региональный партнер? Новая роль регионов в реализации технологий, инвестиций и инноваций» и «Территория будущего: цифровой мастер-план как новая модель пространственного развития» он представил опыт ПСБ и подходы банка к работе с регионами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПСБ Фото: Пресс-служба ПСБ

По словам Дмитрия Макеева, эффект от прихода федерального бизнеса значительно шире самого инвестиционного проекта, реализуемого таким игроком в регионе присутствия. В качестве примера он привел переезд ПСБ в Ярославскую область: после налоговой и юридической перерегистрации головного офиса банка и дистанционного перевода более 2000 сотрудников в Ярославль налоговые отчисления в бюджет региона существенно возросли. В результате ПСБ — в числе крупных налогоплательщиков области.

«В новом подходе сейчас перед федеральными компаниями стоит задача участвовать в формировании условий для дальнейшего развития регионов. Для ПСБ принципиально важно не ограничиваться финансированием отдельного предприятия или проекта — необходимо создавать комфортную среду, в которой человек готов рядом с предприятием жить, работать, растить детей и видеть свое будущее. Поэтому федеральный бизнес и регион должны работать как партнеры — не только в экономике, но и в развитии инфраструктуры, социальной сферы и городской среды»,— отметил Дмитрий Макеев.

Одним из ключевых условий такого партнерства он назвал наличие сильных региональных институтов развития. ПСБ взаимодействует с корпорациями развития, фондами промышленности, гарантийными организациями и институтами поддержки предпринимательства. Их знание местного бизнеса и специфики территории позволяет эффективнее сопровождать инвестиционные проекты и создавать дополнительные возможности для их реализации. Еще один инструмент комплексного развития — это мастер-планирование. По мнению Дмитрия Макеева, такой документ должен связывать планы бизнеса и власти, развитие жилой, социальной и деловой инфраструктуры, транспорта, туризма и других направлений.

«Мастер-план позволяет всем участникам понимать, какой должна стать территория в перспективе, и заранее синхронизировать свои действия. Для бизнеса это понятные ориентиры для инвестиций, для региона — возможность системно планировать инфраструктуру и бюджет, для жителей — понимание того, как будет развиваться город. Опыт ПСБ показывает, что присутствие федерального бизнеса может становиться точкой притяжения для капитала, компетенций и новых проектов, а партнерство с регионом — основой для комплексного развития территории»,— отметил Дмитрий Макеев.

И в банке уже применяют такую экспертизу на практике. Совместно с дочерней консалтинговой компанией ПСБ участвует в проектах по мастер-планированию городов, в том числе в Ярославской области. Кроме того, ПСБ разработал методические подходы к организации переезда крупных федеральных компаний в регионы, которые в дальнейшем могут быть использованы другими участниками подобных проектов.