Банк России зафиксировал рост кредитной активности ярославцев

За первые шесть месяцев 2026 года жители Ярославской области оформили в банках кредиты на сумму 89 млрд руб., что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Эксперт отделения Наталья Вахрушева связала рост активности с понижением ключевой ставки. В общей структуре ипотека составила 15%, остальные — потребительские кредиты. Активнее, чем в другие месяцы, ярославцы брали кредиты в июне: тогда было выдано 17 млрд руб. В целом же жители региона должны банкам почти 234 млрд руб., что на 5,5% больше, чем годом ранее.

Алла Чижова