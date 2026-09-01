В Агрызском районе Татарстана строят животноводческий комплекс «СобинАгро Агрыз» на 6 тыс. голов дойного стада. Планируется, что общий объем инвестиций составит 5 млрд руб., сообщила пресс-служба Госсовета Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестиции в строительство животноводческого комплекса в Татарстане составят 5 млрд

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Инвестиции в строительство животноводческого комплекса в Татарстане составят 5 млрд

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В проект уже вложили 1,3 млрд руб. Первый этап строительства в Кадыбашском сельском поселении планируют завершить в ноябре–декабре этого года.

Площадь зданий комплекса составит 150 тыс. кв. м. В него войдут коровники, родильный и доильный блоки, корпуса для телят, кормовой и зерновой комплексы, административные помещения и навозохранилища.

Анна Кайдалова