Ярославский Соцфонд выплатил пособие по беременности 126 студенткам

Отделение Социального фонда России по Ярославской области в период с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2026 года выплатило 126 студенткам очной формы обучения пособие по беременности и родам. Об этом сообщили в отделении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Управляющий отделением Сергей Русов рассказал, что за год отделение выплатило почти 12 млн руб. беременным учащимся местных вузов и колледжей. В этом году средняя сумма выплаты составляет 96 тыс. руб.

«Она устанавливается при стандартном отпуске по беременности и родам в 140 дней. За более продолжительный период размер пособия будет больше»,— добавил господин Сергей Русов.

До сентября 2025 года пособие студенткам выплачивали образовательные организации в размере, соответствующем величине средней стипендии. С 1 сентября прошлого года выплата пособия перешла в ведение Соцфонда. Теперь размер пособия складывается на основе прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе: в Ярославской области в 2026 году — 20 644 руб. в месяц. Платная или бюджетная основа учебы не влияет на назначение выплаты.

Алла Чижова