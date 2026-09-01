Росприроднадзор взыскивает с Махачкалинского порта 274 млн рублей за свалку

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к АО «Махачкалинский морской торговый порт» (ММТП) о взыскании 274,1 млн рублей в счёт возмещения вреда, причинённого почвам. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Поводом послужила несанкционированная свалка отходов в водоохранной зоне Каспийского моря в районе мола Сухогрузной гавани. Суд перенёс заседание на 17 сентября 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Махачкалинский морской торговый порт» (ММТП) зарегистрировано в 1994 году в Махачкале. Уставный капитал общества составляет 146,6 млн рублей. Основной вид деятельности — транспортная обработка прочих грузов. За 2025 год прибыль компании составляет — 255,2 млн руб., выручка — 1,8 млрд руб.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова ранее сообщала в своем телеграм-канале, что свалка образовалась на территории, арендованной портом.

«Факт загрязнения почвы подтверждается результатами исследований проб. Общая площадь захламлённого участка составила 5 426 кв. метров. Отходы относятся к IV классу опасности»,— отметила она.

АО «Махачкалинский морской торговый порт» (АО «ММТП») — единственный незамерзающий порт России на Каспии, расположенный в Махачкале. Он является важным стратегическим связующим звеном транспортной системы Юга России с государствами Средней Азии, Ираном, Закавказьем и другими странами региона. Порт принимает суда длиной до 150 м с осадкой до 4,5 м, занимается перевозкой и переработкой генеральных, минерально-строительных и наливных грузов, а также паромными и контейнерными перевозками. Навигация осуществляется круглогодично. В январе–августе 2026 года порт перевалил более 2,9 млн тонн грузов, что на 42,5% превышает показатель того же периода предыдущего года. Главным драйвером роста стал экспорт зерна, увеличившийся в 2,5 раза — до 332,7 тыс. тонн. Августовский объём перевалки зерновых достиг 71,7 тыс. тонн, установив рекорд за всю историю порта.

Тат Гаспарян