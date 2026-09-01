Махачкалинский порт нарастил перевалку грузов на 42,5% за восемь месяцев

Махачкалинский морской торговый порт (ММТП, Дагестан) в январе–августе 2026 года обработал более 2,9 млн тонн грузов, что на 42,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Основным драйвером роста грузооборота стал экспорт зерна, который увеличился в 2,5 раза — до 332,7 тыс. тонн. При этом августовский объём перевалки зерновых составил 71,7 тыс. тонн — рекордный показатель за всю историю порта.

Объём обработки сухих грузов за восемь месяцев достиг 820,1 тыс. тонн, прибавив 26,8%. Перевалка нефти за тот же период составила 2,08 млн тонн — рост на 49,8% относительно аналогичного периода годом ранее.

По итогам 2025 года грузооборот ММТП составил 3,22 млн тонн, увеличившись на 12,7% в сравнении с предыдущим годом. В 2026 году порт планирует нарастить перевалку на 25%.

Махачкалинский морской порт — единственный незамерзающий глубоководный российский порт на Каспии. Он принимает суда длиной до 150 м с осадкой до 4,5 м в сухогрузной гавани и до 6,5 м — в нефтеналивной.

Тат Гаспарян