В Ярославле открыли школу №8 после капремонта

В Ярославле 1 сентября открыли школу №8 на улице Бахвалова после капитального ремонта. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

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«Поздравил с Днем знаний учеников и коллектив ярославской школы №8. Здесь 1 сентября — двойной праздник: после масштабного ремонта школа снова открыла свои двери для 560 ребят»,— написал губернатор.

Капремонт в школе провели впервые с момента строительства, то есть с 1953 года. На ремонт здание закрыли в марте 2026 года, учеников перевели в другую школу одного образовательного комплекса. Работы проводило вологодское ООО «Абсолют-М» по контракту, цена которого — 122 млн руб.

В школе обновили инженерные сети, кровлю и фасад, заменили окна и двери, отремонтировали кабинеты и коридоры, поставили новую мебель и современное оборудование, появилась полноценная столовая. Около здания уложили асфальт и плитку, а также провели озеленение.

Всего в Ярославской области 1 сентября в школы пошли 141 тыс. детей, в том числе 12 тыс. первоклассников.

Алла Чижова