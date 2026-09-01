Ярославская компания протестировала обмен электронной накладной с Азербайджаном

Ярославская IT-компания «Тензор» приняла участие в первом тестовом обмене электронной международной транспортной накладной (e-CMR) между Россией и Азербайджаном. Об этом сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Тензор» выступил технологическим партнером со стороны России. В ходе пилотного обмена был протестирован весь процесс работы с накладной: формирование и подписание документа электронными подписями участников перевозки, организация трансграничного трехстороннего роуминга и обмен юридически важными документами. Успешно прошла и проверка иностранных электронных подписей.

«Проверка электронных подписей участников перевозки под каждым блоком файла e-CMR успешно прошла через службы доверенной третьей стороны (ДТС)»,— сообщил директор департамента по работе с госорганами компании «Тензор» Евгений Голованов.

e-CMR — это цифровой аналог бумажной транспортной накладной CMR, которую используют при международных автомобильных перевозках. Он выполняет те же функции, что и электронная транспортная накладная внутри России. e-CMR позволит отказаться от заполнения бумажных документов и мгновенно пересылать данные между сторонами. Заполнение и подписание накладной будет происходить через систему, которую предоставит оператор электронного документооборота. Массовое подключение участников рынка к обмену e-CMR намечено на 2027–2028 годы. Тензор — федеральная ITкомпания, разработчик цифровых сервисов для бизнеса, оператор ЭДО, EDI, ОФД, один из крупнейших удостоверяющих центров. Зарегистрирована в Ярославле.

Алла Чижова