В Ярославле готов проект реставрации Дома Трефолева

Проект реставрации и приспособления к современному использованию объекта культурного значения (ОКН) «Дом, где в редакции газеты «Вестник Ярославского земства» работал Л.Н. Трефолев (Доходный дом Кожина-Волковых-Ильина-Власьевых)» в Ярославле получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Соответствующий акт размещен на сайте областной службы охраны ОКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Дом Трефолева на улице Трефолева, 12, мэрия продала в 2024 году за 16,1 млн руб. Зданием теперь владеет питерское ООО «Харбор клуб», которое занимается гостиничным бизнесом. Именно эта компания выступила заказчиком научно-проектной документации. В результате реставрации объект станет гостиницей. При этом в южной части здания, где находятся офисы различных организаций, музей фотографии и кафе, работы проводиться не будут.

Основная цель проектных решений — сохранить ОКН и приспособить его для современного использования, указывается в представленной на экспертизу документации. В здании намерены сохранить архитектурные особенности, восстановить утраченные элементы и восстановить несущую способность конструкций здания, заменить кровлю, усилить фундаменты. Кроме того, будет проведена перепланировка для использования в качестве гостиницы.

Фасад здания будет окрашен в терракотово-кирпичный цвет, а декоративные элементы и откосы оконных проемов — в белый. Планируется раскрыть заложенные оконные и дверные проемы, восстановить междуэтажные лестницы, реставрировать доломитовые ступени, дубовый поручень и изразцовые печи, сделать лифт. Работы намерены выполнить за два года.

По результатам экспертизы предполагаемые к проведению работы не создают опасности для рядом расположенных ОКН. Общественное обсуждение акта экспертизы продлится до 8 сентября.

Здание расположено в историческом центре города в северной части территории его бывшего Земляного города, на пересечении двух его древнейших улиц. Оно построено в конце XVIII века. Первый владелец — капитан артиллерии Александр Кожин. После 1918 года домовладение национализировали, в 1920-1930-е там располагался кинотеатр. В советское время — коммунальные квартиры. Часть здания пустует.

Алла Чижова