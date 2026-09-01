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Умер доцент кафедры ЯГМУ Александр Петроченко

В возрасте 46 лет умер кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии Ярославского государственного медицинского университета (ЯГМУ) Александр Петроченко. Об этом сообщили в вузе.

Фото: ЯГМУ

Фото: ЯГМУ

«Приносим соболезнования родным и близким»,— говорится в сообщении ЯГМУ.

Александр Петроченко — врач с высшим образованием. Общий стаж работы по специальности — 16 лет. В мае 2026 года на ученом совете университета ему вручили благодарственное письмо муниципалитета города Ярославля.

Алла Чижова

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