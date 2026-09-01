Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле ограничили остановку и стоянку машин у школ

В Ярославле с 19:00 31 августа до 16:00 1 сентября введено временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств на улицах в районе общеобразовательных учреждений. Об этом сообщил официальный сайт мэрии города.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Ограничение связано с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний. Водителей просят учитывать ограничения и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее губернатор области Михаил Евраев сообщал, что праздничные линейки и торжественные мероприятия пройдут во всех школах в штатном режиме.

Антон Голицын

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд