В Ростовской области ввели режим ЧС из-за сложностей с вывозом зерна

В Ростовской области из-за логистических проблем с вывозом зерна нового урожая введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь по итогам оперативного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По его словам, регион совместно с Минсельхозом России прорабатывает меры поддержки аграриев, которые должны помочь им продолжить работу в стабильном режиме.

Заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анна Касьяненко сообщила, что сейчас продолжается уборка поздних зерновых культур: обмолочено более 15 тыс. га. Также идет уборка масличных культур. Урожайность подсолнечника составляет 16 ц с га — более чем вдвое выше прошлогоднего показателя.

В регионе уже началась подготовка к севу озимых под урожай 2027 года.

Отдельно на оперативном совещании обсудили шум от автомобилей без глушителей, мотоциклов и мопедов в ночное время. Жители региона жалуются на него не только из-за нарушения покоя: звуки моторов вызывают тревогу, поскольку напоминают звук беспилотников. Губернатор попросил ГУ МВД усилить контроль, проводить дополнительные рейды и проверки.

Еще одним вопросом остается вывоз твердых коммунальных отходов. МинЖКХ поручено контролировать своевременную работу региональных операторов. На контейнерных площадках продолжают возникать свалочные очаги, при этом их ликвидация относится к ответственности коммунальных служб на местах.

По словам губернатора, ситуацию также осложняет деятельность нелегальных перевозчиков отходов. С «серыми возчиками» продолжают бороться с привлечением правоохранительных органов.

Валерий Климов