Полиция возбудила уголовное дело об аварии с шестью погибшими на Ставрополье

Следственный отдел ОМВД России по городу Железноводску возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Ранее сотрудниками следственного комитета было возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ночью пассажирский автобус, следовавший из Грузии в Москву, столкнулся с грузовиком и опрокинулся в кювет. Пять человек погибли на месте аварии, один тяжелораненый скончался в реанимации. Всего врачи госпитализировали 28 человек, из них 11 — дети. Четверо находятся в реанимации. Для оказания помощи пострадавшим из Ставрополя направлены дополнительные бригады медиков.

Мария Иванова