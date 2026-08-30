Возбуждено дело о ДТП с автобусом на Ставрополье, в котором погибли пять человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело после столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в районе поселка Иноземцево Железноводска. В результате аварии погибли пять человек, еще 38 были госпитализированы. Об этом сообщило СУ СК России по Ставропольскому краю.

ДТП произошло ночью 30 августа на третьем километре федеральной автодороги «Кавказ». По предварительным данным, водитель автобуса Setra, следовавшего по маршруту Грузия—Москва, превысил безопасную скорость и не выдержал дистанцию до двигавшегося впереди КамАЗа. После столкновения автобус съехал в кювет.

В больницы Пятигорска доставили 38 пострадавших, в том числе 10 детей. Четверо из них находятся в удовлетворительном состоянии, один ребенок — в реанимации.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Решение о возбуждении уголовного дела приняли по указанию руководителя краевого управления СК Александра Перепелицына.

Следователи осматривают место аварии и проводят другие процессуальные действия для установления обстоятельств происшествия. Ход расследования находится на контроле регионального управления СК.

Валерий Климов