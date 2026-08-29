Потребность в рабочей силе на Северном Кавказе снизилась в 2026 году на 29,4%

Уровень безработицы в отдельных регионах Северо-Кавказского федерального округа остается рекордным по стране. Как рассказал журналистам начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц, ссылаясь на данные Росстата, в апреле-июне текущего года в Республике Ингушетия уровень безработицы составлял 22,6%, в Республике Дагестан — 10,1%. При этом данные статистики показывают, что потребность в работниках в июне текущего года снизилась в СКФО год к году на 29,4%. Для сравнения: в ЮФО потребность в кадрах снизилась за аналогичный период всего на 1,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Эта тенденция, по словам господина Эберенца, находит отражение и в некотором замедлении темпов роста зарплат, поскольку предприятия стали меньше конкурировать за кадры. По данным мониторинга Банка России, снизилась доля предприятий, планирующих в третьем квартале 2026 года увеличение расходов на оплату труда.

«Охлаждение напряженности на рынке труда в целом характерно и для регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Есть и региональная специфика. Так, например, в Волгоградской области безработица остается ниже, чем по стране и самой низкой на Юге. По данным Росстата, в апреле-июне 2026 года в Волгоградской области уровень безработицы составлял всего 1,8% при 2% — в ЮФО и 2,2% — в РФ»,— говорит глава Южного ГУ ЦБ РФ.

По его словам, ожидания на третий квартал по расширению штатной численности предприятий как Северно-Кавказского так и Южного федеральных округов остаются сдержанными. «На это в том числе повлияло снижение деловой активности. В отдельных случаях предприятия повышали производительность труда и привлекали на работу студентов»,— рассказал господин Эберенц.

Как рассказал журналистам замначальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев, недавно в Славянске-на-Кубани они посещали большой комплекс по производству фруктов. На обратной дороге руководство управления встретило большой автобус с людьми из Дагестана, которые приехали на ручной сбор яблок.

«Производство яблок — сезонная история. Коллеги проанализировали уровень зарплат и наличие персонала в соседних муниципальных образованиях и поняли, что выгоднее привезти автобусом тысячу-две тысячи человек из Дагестана. И не только привезти, но и разместить в своих общежитиях. Это очень показательная история миграции трудовой силы между регионами. Очень важно использование этого потенциала. Мне кажется, что они наверняка не собрали урожай за счет местных жителей Имеющиеся цифры статистики подтверждают, что у нас есть регионы, которые в силу там определенных организационных решений позволяют использовать дополнительные трудовые ресурсы»,— рассказал Александр Гостев.

Михеенко Дмитрий