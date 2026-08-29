Производители напитков на Ставрополье потеряли треть чистой прибыли

Совокупная чистая прибыль прибыльных предприятий по производству безалкогольных напитков, питьевой и минеральной воды на Ставрополье по итогам 2025 года сократилась на 32,3%, до 1,93 млрд руб. Об этом свидетельствует анализ бухгалтерской отчетности 79 организаций Ставропольского края, проведенный «Ъ-Кавказ» на основе данных «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Годом ранее совокупная чистая прибыль доходных предприятий отрасли превышала 2,85 млрд руб. Таким образом, за год показатель уменьшился более чем на 920 млн руб.

Сальдированная прибыль отрасли, то есть разница между прибылью и убытком предприятий, также сократилась почти на 35% — с 2,81 млрд до 1,84 млрд руб.

Снижение финансового результата произошло на фоне роста объема реализации. В денежном выражении объем отгруженной продукции предприятий отрасли в 2025 году увеличился на 27%, до 51,4 млрд руб. За год на Ставрополье было произведено 16,8 млн дал безалкогольных напитков и более 1,6 млрд полулитров природной минеральной и питьевой воды.

Одновременно вырос совокупный отрицательный финансовый результат убыточных компаний. В 2024 году убытки таких предприятий составляли 38,3 млн руб., а по итогам 2025 года достигли 96,1 млн руб. Таким образом, показатель увеличился примерно в 2,5 раза.

Сокращение прибыли затронуло значительную часть рынка. Более половины вошедших в выборку компаний ухудшили финансовые результаты по сравнению с предыдущим годом. Несколько производителей за год перешли из прибыльной категории в убыточную.

На финансовые результаты производителей, по оценкам опрошенных экспертов, влияет рост себестоимости. Среди основных факторов они называют подорожание сырья, упаковки, логистики и энергоресурсов, увеличение расходов на оплату труда и заемное финансирование. Дополнительное давление, по их оценкам, создают повышение акциза на сахаросодержащие напитки, изменение требований к отдельным видам ПЭТ-тары, а также рост стоимости сахара и концентратов.

При этом предприятия продолжают наращивать внешние поставки. В 2025 году они экспортировали 60,3 тыс. тонн напитков общей стоимостью $30,4 млн. Экспортная выручка выросла на 31,7% год к году. За январь—май 2026 года за рубеж было поставлено 22,5 тыс. тонн напитков на $12,1 млн, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подробнее читайте в материале «Напитки льются, прибыль сохнет».

Валерий Климов