Напитки льются, прибыль сохнет

Производители безалкогольных напитков Ставрополья наращивают выпуск и экспорт продукции. Однако прибыль отрасли падает, а количество убыточных компаний увеличивается. По словам экспертов, издержки растут быстрее отпускных цен. Давление на производителей оказывают увеличение ставки акциза на сахаросодержащие напитки, удорожание упаковки после изменения требований к использованию отдельных видов ПЭТ-тары, рост стоимости сахара, концентратов и другие факторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В денежном выражении объем реализации ставропольских напитков в 2025 году вырос на 27% — до 51,4 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В денежном выражении объем реализации ставропольских напитков в 2025 году вырос на 27% — до 51,4 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Ставропольский край традиционно остается одним из крупнейших российских центров производства минеральной воды и безалкогольных напитков. Как рассказали Guide в пресс-службе краевого министерства экономического развития, на Ставрополье работают 34 предприятия, на которые приходится 5,5% занятых в промышленном производстве региона.

По данным ведомства, отрасль продолжает демонстрировать положительную динамику. По итогам 2025 года предприятия края выпустили 16,8 млн декалитров безалкогольных напитков и более 1,6 млрд полулитров природной минеральной и питьевой воды. Объем отгруженной продукции достиг 51,4 млрд руб., что на 27% превысило показатель предыдущего года. За январь—май 2026 года предприятия Ставрополья произвели 5,7 млн декалитров безалкогольных напитков и почти 642 млн полулитров питьевой и минеральной воды. Объем отгруженной продукции за пять месяцев составил 13 млрд руб.

Одновременно производители расширяют ассортимент продукции. По информации краевого минэкономразвития, только за последнее время предприятия вывели на рынок около 20 новых видов напитков. Среди них — линейки лимонадов «Лимонадзе» и WOW MIX, напитки со вкусом мохито, вода «Данай» с фруктово-ягодными вкусами, а также новые виды природных лечебно-столовых минеральных вод. В ведомстве отмечают, что расширение ассортимента связано с изменением потребительских предпочтений и стремлением предприятий укрепить конкурентные позиции как на внутреннем рынке, так и в рамках экспортных поставок.

Продолжают расти и экспортные поставки. Как сообщили «G» в пресс-службе министерства, по итогам 2025 года предприятия Ставропольского края экспортировали 60,3 тыс. т напитков общей стоимостью $30,4 млн. По сравнению с предыдущим годом экспортная выручка увеличилась на 31,7%. За первые пять месяцев 2026 года объем поставок составил уже 22,5 тыс. т на сумму $12,1 млн, что на 6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. География экспорта охватывает 26 государств, включая страны ЕАЭС, СНГ, Китай, Израиль, а также ряд стран Азии и Европы. Крупнейшими импортерами ставропольской минеральной воды остаются Беларусь, Монголия, Казахстан и Азербайджан.

Еще одним следствием развития отрасли стал рост оплаты труда. По данным министерства, средняя заработная плата работников предприятий по производству напитков в текущем году достигла 75,6 тыс. руб., что на 11,1% выше уровня прошлого года.

Прибыль сократилась почти на треть

В то же время анализ бухгалтерской отчетности предприятий, проведенный «G» на основе данных «СПАРК-Интерфакс», показывает, что по итогам 2025 года отрасль столкнулась с заметным снижением прибыльности. В выборку вошли 79 организаций Ставропольского края, основным видом деятельности которых является производство безалкогольных напитков, питьевой и минеральной воды. Совокупная чистая прибыль доходных предприятий по итогам 2025 года составила 1,93 млрд руб., тогда как годом ранее она превышала 2,85 млрд руб. За год показатель сократился более чем на 920 млн руб., или на 32,3%.

Одновременно вырос и объем убытков. Если по итогам 2024 года совокупный отрицательный финансовый результат убыточных предприятий составлял 38,3 млн руб., то спустя год он достиг уже 96,1 млн руб., увеличившись примерно в 2,5 раза. Сальдированная прибыль отрасли снизилась почти на 35% — с 2,81 млрд до 1,84 млрд руб.

Финансовые результаты производителей напитков Ставропольского края Показатель 2024 год 2025 год Динамика Совокупная чистая прибыль прибыльных компаний 2,85 млрд руб. 1,93 млрд руб. –32,3% Совокупный убыток убыточных компаний 38,3 млн руб. 96,1 млн руб. 151,00% Сальдированная прибыль отрасли 2,81 млрд руб. 1,84 млрд руб. –35% Прибыльные компании, ед. 46 39 –7 Убыточные компании, ед. 10 20 10 Источник: расчеты Guide на основе данных «СПАРК-Интерфакс»; выборка — 79 организаций Ставропольского края, основной вид деятельности которых — производство безалкогольных напитков, питьевой и минеральной воды.

Ухудшилась и структура финансовых результатов предприятий. В 2024 году прибыль получили 46 компаний, а убыток показали десять. По итогам 2025 года число прибыльных предприятий сократилось до 39, тогда как количество убыточных выросло до 20. Более половины участников рынка ухудшили финансовые показатели по сравнению с предыдущим годом, а несколько производителей за год перешли из прибыльной категории в убыточную.

При этом рынок остается высококонцентрированным. По расчетам «G» (на основе данных «СПАРК-Интерфакс»), около 90% всей прибыли отрасли по итогам прошлого года обеспечили десять производителей. Лидером по размеру чистой прибыли стало АО «Нарзан», заработавшее 552,5 млн руб. Второе место заняло ООО «КМВ-Вода» с результатом 494,8 млн руб., третье — ЗАО «ВК Старый Источник», получившее 246,8 млн руб. В пятерку самых крупных также вошли ООО «ТЭСТИ» (217,8 млн руб.) и ООО «Холод-Розлив» (124,4 млн руб.).

Вместе с тем практически все завершили год с более слабым финансовым результатом, чем в 2024 году. Самое существенное снижение прибыли продемонстрировал «Нарзан», чей показатель сократился почти на 372 млн руб. Заметно ухудшили результаты также Зеленокумский пивоваренный завод, «Рокадовская», «ТЭСТИ», «Холод-Розлив», «Старый источник» и ряд других крупных производителей. Исключением стало лишь ООО «КМВ-Вода», которому удалось увеличить чистую прибыль почти на 120 млн руб.

Производители теряют маржу

Опрошенные «G» эксперты сходятся во мнении, что основной причиной такой ситуации стал опережающий рост издержек. Они обращают внимание и на структурные изменения рынка, которые будут определять развитие отрасли в ближайшие годы. Так, по словам руководителя FMCG-практики коммуникационного агентства PR Partner Татьяны Солдатовой, рост объемов производства уже не означает автоматического увеличения прибыли. По ее оценке, производители продолжают наращивать выпуск продукции, расширять ассортимент и осваивать новые рынки, однако работают в условиях снижающейся маржинальности.

Главной причиной эксперт называет рост издержек. За последние два года, отмечает она, заметно подорожали сырье, упаковка, логистика, энергоресурсы, заемное финансирование и фонд оплаты труда. Для производителей безалкогольных напитков это особенно чувствительно, поскольку отрасль традиционно отличается относительно невысокой маржинальностью, а полностью переложить рост себестоимости на конечного потребителя невозможно. «Рынок остается конкурентным, а покупатели стали гораздо чувствительнее к цене»,— говорит госпожа Солдатова.

Кроме того, по ее мнению, рынок постепенно консолидируется. Крупные игроки легче выдерживают давление издержек благодаря масштабу производства, более эффективной логистике и сильным позициям в переговорах с ритейлом. Небольшим региональным производителям, напротив, приходится одновременно инвестировать в производство, конкурировать по цене и развивать собственные бренды.

Меняется, как считает эксперт, и структура потребительского спроса. Все большую популярность приобретают натуральные лимонады, функциональные напитки, вода с различными вкусами и продукция с пониженным содержанием сахара. «Сегодня выигрывают компании, которые предлагают не просто напиток, а понятную потребителю ценность — натуральность, локальное происхождение, пользу или определенный образ жизни. Именно такие продукты становятся драйверами роста категории»,— отмечает Татьяна Солдатова.

В ближайшие годы, полагает эксперт, развитие отрасли будет зависеть от внутреннего спроса, экспорта, модернизации производств и выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью. По ее мнению, восстановить рентабельность смогут прежде всего компании, которые будут инвестировать не только в увеличение объемов производства, но и в развитие брендов, упаковки, каналов продаж и коммуникацию с потребителем.

На рост себестоимости как ключевой фактор снижения финансовой эффективности обращает внимание и старший преподаватель кафедры экономики и финансов факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Александр Кудряшов. Он отмечает, что рост объемов производства отражает прежде всего загрузку предприятий, тогда как прибыль характеризует эффективность бизнеса. «Издержки растут быстрее отпускных цен, поэтому даже увеличение выпуска продукции не обеспечивает сопоставимого роста финансового результата»,— констатирует Александр Кудряшов.

По его словам, дополнительное давление на производителей оказывают рост ставки акциза на сахаросодержащие напитки, удорожание упаковки после изменения требований к использованию отдельных видов ПЭТ-тары, рост стоимости сахара и концентратов, увеличение затрат на логистику, повышение заработной платы в условиях кадрового дефицита и высокая стоимость заемного финансирования. При этом конкуренция и ограниченная платежеспособность покупателей не позволяют полностью компенсировать эти расходы за счет повышения отпускных цен.

Кроме того, эксперт связывает рост количества убыточных предприятий с усилением консолидации рынка. По его мнению, крупные производители быстрее модернизируют производство, эффективнее распределяют постоянные расходы и легче адаптируются к изменениям регулирования, тогда как небольшие компании обладают значительно меньшим запасом финансовой устойчивости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Растет популярность натуральных лимонадов, воды с различными вкусами и продукции с пониженным содержанием сахара

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Растет популярность натуральных лимонадов, воды с различными вкусами и продукции с пониженным содержанием сахара

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Несмотря на текущие сложности, долгосрочные перспективы отрасли Александр Кудряшов оценивает положительно. Он обращает внимание на то, что Ставропольский край обладает сильной сырьевой базой минеральной воды, а потребительский спрос постепенно смещается в сторону воды, функциональных напитков и продукции с пониженным содержанием сахара. По мнению эксперта, восстановлению рентабельности будут способствовать модернизация производств, развитие безакцизных категорий продукции и дальнейшее расширение экспортных поставок.

Впрочем, снижение прибыльности не означает, что отрасль столкнулась с кризисом, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев. По его мнению, речь скорее идет о периоде адаптации производителей к новым экономическим условиям и изменению структуры потребительского спроса.

Как отмечает эксперт, рост стоимости сырья, энергоресурсов и транспортных услуг существенно увеличил производственные издержки, а высокая конкуренция не позволяет производителям полностью компенсировать их повышением отпускных цен. Дополнительным вызовом становится изменение потребительских предпочтений: покупатели все чаще выбирают натуральные, функциональные и низкокалорийные напитки, что требует дополнительных инвестиций в разработку новых рецептур и технологий.

Вместе с тем Сергей Толкачев подчеркивает, что фундаментальные предпосылки для развития отрасли сохраняются. Безалкогольные напитки относятся к товарам повседневного спроса, поэтому рынок остается относительно устойчивым даже в периоды экономической нестабильности. Продолжающийся рост экспорта и реализация инвестиционных проектов, по его мнению, создают условия для дальнейшего развития предприятий.

«В ближайшие годы ключевыми факторами конкурентоспособности станут снижение издержек за счет модернизации производств, внедрение современных технологий, разработка новых востребованных продуктов и активное использование цифровых инструментов в маркетинге и продажах. Компании, которые смогут повысить операционную эффективность и быстрее адаптироваться к меняющимся предпочтениям потребителей, будут иметь наилучшие шансы восстановить прибыльность и укрепить свои позиции на рынке»,— резюмирует Сергей Толкачев.

Роман Лаврухин