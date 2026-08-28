Главные новости за 28 августа: Воронеж, Тамбов, Белгород, Курск, Липецк, Орел
События пятницы: выбор «Ъ-Черноземье»
Компания «Ларта Минералс Воронеж», добывающая глину и каолин в Хохольском районе, заявила инвестпроект на 500 млн руб.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Близкий группе компаний «Крайс» застройщик «Лофтарт» проиграл в кассации спор за право аренды участка на проспекте Революции в Воронеже.
Ночью беспилотники ВСУ снова атаковали Тамбовскую область, из-за чего произошел пожар в частном секторе.
Депутат белгородской облдумы Игорь Закотенко подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.
В Курской области управление ФАС возбудило дело в отношении юрлица сети заправок «Калина Ойл».
Прокурор запросил главе липецкой «финансовой пирамиды», из-за которой вкладчики потеряли 1,3 млрд руб., девять лет колонии общего режима.
Производитель геля для стирки «Персил» не согласился с предупреждением липецкого УФАС и решил отстоять «экологические высказывания» на своих упаковках в суде.
Контракт на содержание федеральных трасс в Орловской области за 154 млн руб. выиграла воронежская компания «Дороги Черноземья».