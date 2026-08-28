Воронежские «Дороги Черноземья» будут содержать автодороги в Орловской области

Подряд на содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Орловской области получило воронежское АО «Дороги Черноземья». Стоимость контракта составила 153,8 млн руб., что равняется начальной цене. Это следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Из-за отсутствия других заявок конкурс признали несостоявшимся. Контракт с «Дорогами Черноземья» заключили как с единственным участником.

Подрядчику предстоит обслуживать участок федеральных дорог общей протяженностью 375,4 км. Срок оказания услуг — с 1 сентября 2026 года по 23 июля 2027 года.

По условиям контракта, «Дорогам Черноземья» необходимо поддерживать дороги и элементы их обустройства в соответствии с нормативными требованиями, оперативно устранять дефекты и обеспечивать безопасность движения. В частности, посторонние предметы с проезжей части после ДТП должны быть убраны в течение двух часов. Также предусмотрены установка ограждений, дорожных знаков и схем объезда во время работ, контроль за сохранностью имущества и информирование заказчика о нештатных ситуациях, авариях, повреждениях и несанкционированных действиях третьих лиц.

Также с 29 июля ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» искало подрядчика на содержание трасс в Белгородской области протяженностью 210,2 км. Начальная цена контракта составляла 223,5 млн руб. По данным портала госзакупок, 6 августа определение поставщика отменили. Причины не раскрываются. Новые торги еще не объявлены.

По данным Rusprofile, АО «Дороги Черноземья» зарегистрировано в Воронеже в 2009 году. У компании есть еще два филиала: в воронежском селе Новая Усмань и в липецком селе Архангельское. Основной вид деятельности — эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 млн руб. Гендиректором является Александр Слюсарь. Данные об учредителях отсутствуют. В 2025 году выручка составила 4,3 млрд руб., что на 56,6% ниже показателя 2024-го — 10 млрд руб. Чистая прибыль упала на 83,3% — с 509 млн до 85 млн руб.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что ОКУ «Курскавтодор» объявило два электронных конкурса на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Горшеченском и Дмитриевском районах Курской области. Совокупная максимальная цена контрактов составляет 397,8 млн руб.

Мария Свиридова