Воронежские «Дороги Черноземья» будут содержать автодороги в Орловской области
Подряд на содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Орловской области получило воронежское АО «Дороги Черноземья». Стоимость контракта составила 153,8 млн руб., что равняется начальной цене. Это следует из данных портала госзакупок.
Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ
Из-за отсутствия других заявок конкурс признали несостоявшимся. Контракт с «Дорогами Черноземья» заключили как с единственным участником.
Подрядчику предстоит обслуживать участок федеральных дорог общей протяженностью 375,4 км. Срок оказания услуг — с 1 сентября 2026 года по 23 июля 2027 года.
По условиям контракта, «Дорогам Черноземья» необходимо поддерживать дороги и элементы их обустройства в соответствии с нормативными требованиями, оперативно устранять дефекты и обеспечивать безопасность движения. В частности, посторонние предметы с проезжей части после ДТП должны быть убраны в течение двух часов. Также предусмотрены установка ограждений, дорожных знаков и схем объезда во время работ, контроль за сохранностью имущества и информирование заказчика о нештатных ситуациях, авариях, повреждениях и несанкционированных действиях третьих лиц.
Также с 29 июля ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» искало подрядчика на содержание трасс в Белгородской области протяженностью 210,2 км. Начальная цена контракта составляла 223,5 млн руб. По данным портала госзакупок, 6 августа определение поставщика отменили. Причины не раскрываются. Новые торги еще не объявлены.
По данным Rusprofile, АО «Дороги Черноземья» зарегистрировано в Воронеже в 2009 году. У компании есть еще два филиала: в воронежском селе Новая Усмань и в липецком селе Архангельское. Основной вид деятельности — эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 млн руб. Гендиректором является Александр Слюсарь. Данные об учредителях отсутствуют. В 2025 году выручка составила 4,3 млрд руб., что на 56,6% ниже показателя 2024-го — 10 млрд руб. Чистая прибыль упала на 83,3% — с 509 млн до 85 млн руб.
Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что ОКУ «Курскавтодор» объявило два электронных конкурса на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Горшеченском и Дмитриевском районах Курской области. Совокупная максимальная цена контрактов составляет 397,8 млн руб.