«Ларта Минералс Воронеж» инвестирует 500 млн рублей в добычу глинистого сырья

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поддержал инвестиционный проект ООО «Ларта Минералс Воронеж» (входит в строительную ГК ФСК Владимира Воронина) стоимостью 500 млн руб. Компания, занимающаяся добычей глины и каолина в Хохольском районе, планирует реализовать его в 2026–2028 годах. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Меловой карьер компании рядом с развлекательным комплексом «Белый колодец»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Меловой карьер компании рядом с развлекательным комплексом «Белый колодец»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней после реализации проекта составят 200 млн руб. в год. В рамках него предприятие намерено приобрести земельный участок и подготовить его к добыче.

Также в 2027 году предполагается строительство нового участка по производству глиняной шихты для красящих масс (грубая керамика).

По данным правительства региона, предприятие занимает 11% российского рынка производителей продукции для керамического рынка. Компания разрабатывает в Воронежской области одно из самых крупных месторождений огнеупорных глин — Латненское. Сегодня ведется разработка на трех карьерах. Согласно Rusprofile, ООО «Ларта Минералс Воронеж» (до марта 2024 года называлось ООО «Сибелко Воронеж» зарегистрировано на территории промплощадки рудника Белый Колодец в Хохольском районе Воронежской области в январе 2019 года. Основной вид деятельности — добыча глины и каолина. Уставный капитал — 124,7 тыс. руб. Гендиректором является Виталий Астапов. Учредитель — московское ООО «Ларта Минералс» (основным учредителем с долей 99,9% выступает московское ООО «ФСК Активы»). В 2025 году выручка составила 1,3 млрд руб., что на 23,5% ниже уровня 2024-го — 1,8 млрд руб. Чистая прибыль, напротив, выросла на 54,5% — со 193,5 млн до 298,9 млн руб.

В ноябре 2024 года «Ларта Минералс Воронеж» заявила проект заводов по производству керамических композитов и переработке песка. Первое предприятие планировалось разместить на участке железнодорожной отгрузки между поселками Девица и Стрелица Семилукского района. Общий объем инвестиций оценивался в 200 млн руб. Эксперты указывали на необходимость детального анализа рынка.

Подробнее об этом проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова