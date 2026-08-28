Производитель «Персил» не согласился с предупреждением липецкого УФАС

Арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск московского ООО «Лаб индастриз» к региональному УФАС. Компания требует признать незаконным предупреждение ведомства о признаках нарушения антимонопольного законодательства в «экологических заявлениях» на упаковке геля для стирки «Персил». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По мнению УФАС, законодательство нарушают следующие формулировки: «пятновыводители на натуральной основе», «0% фосфатов, красителей, хлорных отбеливателей», «создан с заботой о планете» и Green Gel. В ведомстве считают, что они могут вводить потребителей в заблуждение относительно экологичности продукта.

В «Лаб индастриз» уверены, что заявления об экологичности обоснованы составом продукции, сертификатами, использованием энергии ветра на производстве, сокращением выбросов парниковых газов и подтвержденной биоразлагаемостью. Компания также указывает, что аналогичные формулировки используют другие производители гелей для стирки.

Предварительное судебное заседание назначено на 29 сентября.

По данным Rusprofile, ООО «Лаб индастриз» зарегистрировано в Москве в 2008 году. Основной вид деятельности — производство мыла, моющих средств, чистящих и полирующих составов, а также парфюмерно-косметической продукции. Уставный капитал — 124,5 млн руб. Гендиректором является Александр Зайцев. Учредитель — калининградская МКООО «Лид Холдинг Лимитед» (учредителями выступают два лица, но данные о них отсутствуют в открытых источниках). В 2025 году выручка достигла 94,3 млрд руб., что на 2,9% выше уровня предыдущего года. При этом чистая прибыль сократилась на 13,2% — до 17,9 млрд руб.

В конце июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области признало Т-банк виновным в нарушении законодательства о рекламе и назначило штраф в размере 400 тыс. руб.

Мария Свиридова