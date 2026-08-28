В Тамбовской области произошел еще один пожар из-за ночной атаки БПЛА

Сегодня ночью беспилотники ВСУ снова атаковали Тамбовскую область. Из-за этого сгорели два дома в Рассказове. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уточняется, что несколько дронов были сбиты силами ПВО.

В ночь на 26 августа три беспилотника ВСУ ударили по складу Wildberries в Котовске Тамбовской области. В результате пострадали 19-летний парень и 49-летняя женщина. Логистический комплекс сгорел. В воздухе Котовска до середины следующего дня был смог. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Подробнее об этой атаке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова