Депутат белгородской облдумы Игорь Закотенко подписал контракт с Минобороны
Как минимум второй депутат белгородской облдумы заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации. Речь идет о парламентарии двух созывов регпарламента, крупном аграрном управленце Игоре Закотенко. Об этом сообщило издание Fonar.tv со ссылкой на помощницу депутата.
Депутат Белгородской областной думы Игорь Закотенко
Фото: Белгородская областная Дума
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в сентябре 2025 года Игорь Закотенко был избран в областную думу восьмого созыва по Корочанскому одномандатному округу № 16 от «Единой России». Зампред комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности. При этом его основная деятельность связана с сельским хозяйством: он руководит несколькими белгородскими предприятиями, а именно производителем яиц сельхозптицы АО «Агрофирма "Русь"», разводящим сельхозптицу ООО «Агрорусь», торгующим яйцами кооперативом «Новооскольские семейные фермы» и региональным объединением работодателей АПК «Агропромобъединение».
Складывать мандат из-за контракта господин Закотенко не обязан: в нынешнем созыве уже был аналогичный случай с главврачом областной больницы Романом Проценко. В октябре 2025 года он подписал контракт с Минобороны, отправился служить в подразделение «Ахмат», а затем вернулся к своим обязанностям.