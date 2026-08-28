Депутат белгородской облдумы Игорь Закотенко подписал контракт с Минобороны

Как минимум второй депутат белгородской облдумы заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации. Речь идет о парламентарии двух созывов регпарламента, крупном аграрном управленце Игоре Закотенко. Об этом сообщило издание Fonar.tv со ссылкой на помощницу депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Белгородской областной думы Игорь Закотенко

Фото: Белгородская областная Дума Депутат Белгородской областной думы Игорь Закотенко

Фото: Белгородская областная Дума

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в сентябре 2025 года Игорь Закотенко был избран в областную думу восьмого созыва по Корочанскому одномандатному округу № 16 от «Единой России». Зампред комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности. При этом его основная деятельность связана с сельским хозяйством: он руководит несколькими белгородскими предприятиями, а именно производителем яиц сельхозптицы АО «Агрофирма "Русь"», разводящим сельхозптицу ООО «Агрорусь», торгующим яйцами кооперативом «Новооскольские семейные фермы» и региональным объединением работодателей АПК «Агропромобъединение».

Складывать мандат из-за контракта господин Закотенко не обязан: в нынешнем созыве уже был аналогичный случай с главврачом областной больницы Романом Проценко. В октябре 2025 года он подписал контракт с Минобороны, отправился служить в подразделение «Ахмат», а затем вернулся к своим обязанностям.

Алина Морозова