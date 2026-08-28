Наибольший объем инвестиций на Северном Кавказе приходится на Дагестан

Наибольший объем инвестиций в Северо-Кавказском федеральном округе приходится на Республику Дагестан (62,4 млрд руб., +3,8% год к году) и Ставропольский край (52,6 млрд руб., -11% г/г). Доля Дагестана в СКФО по данному показателю составляет 38%, Ставрополья — 32%, сообщил журналистам начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, в 2026 году наиболее крупные проекты в регионах Юга и Северного Кавказа были реализованы в электроэнергетике, туризме и логистике. В частности, было завершено строительство ветроэлектростанции в Республике Дагестан с объемом инвестиций 50 млрд руб.

«Инвестиции — это долгосрочные инструменты, которые предполагают, что, создавая какой-то продукт или производство, результат будет виден через определенное время. Исходя из тех цифр и из той динамики, которая наблюдается по инвестициям, можно сказать, что в 2026 году они изменились. Я бы сказал, что настроение бизнеса стало более сдержанным по отношению к инвестициям»,— сказал Евгений Эберенц.

Эксперты Южного ГУ Банка России отмечают, что опросы бизнеса говорят о том, что во втором квартале 2026 года относительно первого квартала 2026 года и аналогичного периода 2025 года оценки инвестиционной активности снизились. Так, в третьем квартале 2026 бизнес не ожидает существенного изменения ситуации.

«В качестве причины предприятия чаще указывали недостаток собственных средств для финансирования проектов. Также возросло влияние таких факторов, как неопределенность экономической ситуации и недостаточный спрос на продукцию. При этом по результатам опросов видим, что среди компаний, планирующих привлекать заемный капитал в ближайшие полгода, каждое четвертое предприятие собирается использовать кредитные ресурсы в инвестиционных целях. 19% от числа опрошенных компаний планируют обращаться за кредитом: в том числе 5% от общего числа респондентов — на инвестиционные цели»,— рассказал Евгений Эберенц.

По словам заместителя начальника Южного ГУ Банка России Александра Гостева, в Северо-Кавказском федеральном округе доля кредитов в инвестициях составляет порядка 9% (в ЮФО — около 18%, по всей России — 14%).

«И действительно, мы видим рост корпоративного кредитования достаточно существенный. Мы видим, что, исходя из изменений ключевой ставки, банки корректируют свою депозитную и кредитную политику. Кредиты становятся более доступными. Кроме того, меры поддержки (институты развития, фонды поддержки бизнеса, микроинвестирования) продолжают помогать бизнесу. К сожалению, лимиты в силу ограниченности бюджетного пространства снижаются, но при этом бизнес все равно пользуется такими инструментами»,— подчеркнул господин Гостев.

Полное интервью с начальником Южного Главного управления Банка России Евгением Эберенцем — читайте в разделе «Review. Юг России».

Михеенко Дмитрий