Футбол, «Преступник поневоле» и «Рождение огня»

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье в Новороссийске запланирована спортивная, концертная и театральная программа. Жители и гости города смогут сходить на футбол, посмотреть спектакли, отправиться на театрально-цирковое шоу или провести вечер под песни «Вороваек». Главные события — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Какие концерты посетить

30 августа в 19:00 в концерт-холле Familia состоится концерт российского автора-исполнителя и музыканта, основавшего собственный музыкальный жанр под названием «брутальный романтизм» Сергея Сороса. Артист выступит с сольной программой.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (18+)

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Какие спектакли посетить

29 августа в 19:00 в Новороссийском городском театре покажут спектакль «Невеста из Имеретии». Сюжет: в маленькой грузинской деревне все живут небогато, но весело. Все проблемы решают сообща, собираясь за большим столом. В семье Бекины произошло горе – умерла любимая жена. Прошел год и он надумал жениться. Что из этого вышло, вы увидите на спектакле, в котором острый грузинский юмор сочетается с гениальной музыкой Гия Канчели. Он не оставит вас равнодушными и произведет неизгладимое впечатление!

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

29 августа в 19:00 в Городском театре пройдет спектакль «Преступник поневоле» — внеземная комедия Дамира Салимзянова в постановке Даниила Безносова. Сюжет: в далекой галактике, в будущем, отстоящем от нас на тысячи лет, на маленькой планетке живет колония бывших землян. Родная планета давно забыла о них, но вдруг…Неожиданно оживает древнее радио: Земная империя решает проверить жизнь колонистов.

В ожидании инспекции жители пытаются срочно привести свой быт в соответствие со строгими правилами из старых земных книг, что ведет к комичным ситуациям.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

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Куда сходить еще

28 августа на стадионе «Центральный» пройдет матч «Черноморец М — Ахмат». Игра станет одним из главных спортивных событий выходных в городе.

Стоимость билетов — от 100 руб.

29 августа в 21:00 в семейном парке Park Home пройдет шоу «Рождение огня». Театрально-цирковая программа объединяет акробатику, огненное шоу, световые эффекты и другие постановочные номера.

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

В выходные в Новороссийске также продолжаются представления цирка-шапито «Торнадо» с программой «Медведи на буйволах». 29 и 30 августа представления начнутся в 19:00.

Стоимость билетов — от 1000 руб.

Для семейного похода 30 августа в Городском дворце культуры покажут спектакль «Счастье для Тимоши» — детская сказка о важности дружбы и взаимопомощи в декорациях животного мира. В афише также заявлен детский спектакль «Теремок».

Стоимость билетов — от 500 руб.

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Новороссийска на выходных продолжается прокат актуальных фильмов. В числе предложений — «Крушение рейса», «Лидия и Всадник тумана», «Последний богатырь. Колобок» и «Смешарики сквозь вселенные».

Сеансы проходят в кинотеатрах города, включая Кинотеатр МОНИТОР Goodzone, Кинотеатр МОНИТОР на Красной Площади и «Нептун». Стоимость билетов — от 300 руб.

Информацию обо всех мероприятиях и наличии билетов уточняйте в кассах.

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