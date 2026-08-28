Жители Ростовской области смогут подавать документы в налоговую через МФЦ

С 1 сентября 2026 года жители Ростовской области смогут подавать документы и получать ответы налоговых органов через офисы МФЦ в тех случаях, когда это допускает Налоговый кодекс. Соответствующая информация содержится в постановлении правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из документа, реализация будет идти в рамках соглашения о взаимодействии между ГКУ Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и управлением Федеральной налоговой службы по региону.

Для населения это удобство «одного окна»: часть налоговых процедур можно будет решить в привычном центре госуслуг, а не в самой инспекции. Детали взаимодействия закрепит соглашение между областным МФЦ и региональным управлением ФНС.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2026 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», с 15 июля 2026 года в регионе реорганизованы четыре налоговые инспекции. Так межрайонная ИФНС России № 13 по Ростовской области присоединилась к Межрайонной ИФНС России № 11 по региону, межрайонная ИФНС России № 18 — к ИФНС России по Таганрогу. Кроме того, ИФНС России по Ленинскому району Ростова-на-Дону присоединилась к Межрайонной ИФНС России № 24 по региону, а ИФНС России по Октябрьскому району Ростова-на-Дону — к Межрайонной ИФНС России № 25 по региону.

Наталья Белоштейн