Главные новости к утру 28 августа

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дипломатическая миссия директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию, по данным The Wall Street Journal, была настолько деликатной, что о ней не знали даже некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома.

Президент США Дональд Трамп лично направил господина Рэтклиффа в Москву, не информируя доверенных помощников и военачальников о поездке и её целях.

Перед встречей с главой ФСБ Александром Бортниковым, Джон Рэтклифф проводил переговоры с украинской стороной, заверив, что будет изучать позицию Москвы, а не идти на уступки в интересах Киева.