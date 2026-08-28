Главные новости к утру 28 августа
По информации The New York Times, директор ЦРУ США Джон Рэтклифф во время визита в Москву встречался с главой ФСБ России Александром Бортниковым.
Как пишет The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп лично отправил директора ЦРУ на переговоры в Москву.
Предпринимателя Илью Трабера выпустили из СИЗО из-за ухудшения состояния здоровья, узнала «Фонтанка».
В Севастополе из-за удара БПЛА поврежден пятиэтажный многоквартирный дом. Пострадали четыре человека.
Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер провел мессу в московском соборе.
В Черном море вблизи Румынии загорелось и затонуло торговое судно. Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что сухогруз подвергся удару.
Дипломатическая миссия директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию, по данным The Wall Street Journal, была настолько деликатной, что о ней не знали даже некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома.
Президент США Дональд Трамп лично направил господина Рэтклиффа в Москву, не информируя доверенных помощников и военачальников о поездке и её целях.
Перед встречей с главой ФСБ Александром Бортниковым, Джон Рэтклифф проводил переговоры с украинской стороной, заверив, что будет изучать позицию Москвы, а не идти на уступки в интересах Киева.