Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Севастополь

Пожилую женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и мужчину с травмой спины госпитализировали в Севастополе после атаки БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Еще двое пострадавших от госпитализации отказались.

Беспилотник попал в пятиэтажный дом на улице Героев Подводников. БПЛА был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой, добавил глава города.

Жильцов эвакуировали. На верхнем этаже начался пожар, его потушили. На месте работают спасатели. «От взрывной волны выбиты окна, рамы, повреждены балконы по всему дому. Во многих квартирах пострадали мебель и стены»,— написал господин Развожаев в Telegram.

Кроме того, взрывной волной были повреждены два корпуса детского сада № 34. Его готовили к открытию 1 сентября после ремонта.