«Фонтанка»: бизнесмена Илью Трабера выпустили из СИЗО
Предпринимателя Илью Трабера выпустили из московского СИЗО «Лефортово», пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники. По информации издания, следствие мотивировало решение резким ухудшением здоровья Трабера.
Как уточняет «Фонтанка», Илья Трабер вышел из СИЗО примерно в 19:00 мск 27 августа. В ближайшее время он прибудет в Санкт-Петербург. Обвинения с него не сняты.
Суд арестовал Илью Трабера 17 июня. Ему предъявлены обвинения в заказном убийстве депутата Выборского района Ленинградской области Александра Петрова в октябре 2020 года. Трабер вину не признает. По этому же делу арестованы бывший боксер Алисултан Надирбегов, бывший партнер бизнесмена Владимир Даниленко и Саид Саладинов.
Илью Трабера, обвиняемого в заказном убийстве муниципального депутата Александра Петрова в октябре 2020 года, ранее 17 июня арестовал Басманный районный суд Москвы. Вместе с ним по этому делу были арестованы бывший боксер Алисултан Надирбегов, которого следствие считает исполнителем, бывший партнер бизнесмена Владимир Даниленко и Саид Саладинов.
Основной версией следствия является то, что преступление, совершенное выстрелом из снайперской винтовки у коттеджа Петрова в поселке Великое Ленинградской области, могло быть связано с его бизнесом. Александр Петров владел долями в десятках компаний, занимающихся строительством, операциями с недвижимостью, гостиничным и портовым бизнесом, а также был совладельцем Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании.
Уголовное дело в отношении Ильи Трабера было возбуждено после показаний его бывшего водителя Игоря Лыкова, который дал интервью украинскому блогеру во время пребывания в плену, а затем рассказал российскому следствию о работе с Трабером. Защита Трабера утверждала, что в показаниях Лыкова «прослеживается месть за якобы несовершенные преступления».