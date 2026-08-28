«Фонтанка»: бизнесмена Илью Трабера выпустили из СИЗО

Составлено ИИ-Ассистентъ

Илью Трабера, обвиняемого в заказном убийстве муниципального депутата Александра Петрова в октябре 2020 года, ранее 17 июня арестовал Басманный районный суд Москвы. Вместе с ним по этому делу были арестованы бывший боксер Алисултан Надирбегов, которого следствие считает исполнителем, бывший партнер бизнесмена Владимир Даниленко и Саид Саладинов.

Основной версией следствия является то, что преступление, совершенное выстрелом из снайперской винтовки у коттеджа Петрова в поселке Великое Ленинградской области, могло быть связано с его бизнесом. Александр Петров владел долями в десятках компаний, занимающихся строительством, операциями с недвижимостью, гостиничным и портовым бизнесом, а также был совладельцем Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании.

Уголовное дело в отношении Ильи Трабера было возбуждено после показаний его бывшего водителя Игоря Лыкова, который дал интервью украинскому блогеру во время пребывания в плену, а затем рассказал российскому следствию о работе с Трабером. Защита Трабера утверждала, что в показаниях Лыкова «прослеживается месть за якобы несовершенные преступления».