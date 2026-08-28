WSJ: Трамп лично направил главу ЦРУ в Россию
Дипломатическая миссия главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в России была настолько деликатной, что о ней не знали даже некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, в Москву господина Рэтклиффа направил лично Дональд Трамп.
Как добавили источники, президент США не стал информировать доверенных помощников и военачальников, которые обычно владеют информацией о поездках главы ЦРУ. Они также не были в курсе того, с каким посланием Джон Рэтклифф направился в Россию. Европейские чиновники также были вынуждены «искать информацию», пишет WSJ.
Джон Рэтклифф добился определенных успехов в переговорах с российскими чиновниками, например, помог добиться освобождения заключенных в стране граждан США, добавляет газета. Официально ни одна из стран не сообщала об освобождении заключенных.
Глава ЦРУ посетил Россию 25 августа. Его визит не был анонсирован заранее, а в Кремле изначально сообщали, что не знают о приземлившемся во Внуково американском военном самолете. 27 августа глава СВР России Сергей Нарышкин подтвердил, что у него прошла встреча с Джоном Рэтклиффом. По информации The New York Times, в Москве глава ЦРУ также встречался с директором ФСБ Александром Бортниковым.
В Кремле изначально заявили об отсутствии информации о прибытии самолета ВВС США Boeing C-17 Globemaster III во Внуково 25 августа, где приземлился глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что визит господина Рэтклиффа связан с «контактами между спецслужбами». В Кремле любую информацию о подготовке к мобилизации опровергают, равно как и потенциальный вооруженный конфликт со странами Североатлантического альянса.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал однодневную поездку директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию, назвав ее «вполне обычным делом» и «отчасти рутинной». Он также заявил, что США работают над завершением конфликта на Украине и из визита Рэтклиффа «может что-то получиться». 27 августа 2026 года президент Трамп заявил, что Джон Рэтклифф встречается с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным раз в полгода или год, и назвал их отношения очень хорошими.
По информации The New York Times, Джон Рэтклифф во время визита в Москву также встретился с главой ФСБ России Александром Бортниковым. Перед встречей с главой ФСБ Рэтклифф проводил переговоры с украинской стороной, заверив, что будет изучать позицию Москвы, а не идти на уступки в интересах Киева. На встрече с Александром Бортниковым господин Рэтклифф поделился оценкой ЦРУ по поводу российско-украинского конфликта и призвал Москву вступить в серьезные переговоры о завершении конфликта.