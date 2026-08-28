WSJ: Трамп лично направил главу ЦРУ в Россию

Дипломатическая миссия главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в России была настолько деликатной, что о ней не знали даже некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, в Москву господина Рэтклиффа направил лично Дональд Трамп.

Как добавили источники, президент США не стал информировать доверенных помощников и военачальников, которые обычно владеют информацией о поездках главы ЦРУ. Они также не были в курсе того, с каким посланием Джон Рэтклифф направился в Россию. Европейские чиновники также были вынуждены «искать информацию», пишет WSJ.

Джон Рэтклифф добился определенных успехов в переговорах с российскими чиновниками, например, помог добиться освобождения заключенных в стране граждан США, добавляет газета. Официально ни одна из стран не сообщала об освобождении заключенных.

Глава ЦРУ посетил Россию 25 августа. Его визит не был анонсирован заранее, а в Кремле изначально сообщали, что не знают о приземлившемся во Внуково американском военном самолете. 27 августа глава СВР России Сергей Нарышкин подтвердил, что у него прошла встреча с Джоном Рэтклиффом. По информации The New York Times, в Москве глава ЦРУ также встречался с директором ФСБ Александром Бортниковым.