Секретарь Ватикана по международным делам провел мессу в московском соборе

В Кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве прошла месса под предстоятельством секретаря Ватикана по международным делам Пола Ричарда Галлахера.

Участие в мессе также приняли апостольский администратор Архиепархии Божией Матери в Москве епископ Николай Дубинин и апостольский нунций в России Джованни д’Аньелло. Агентство «Москва» передает, что среди гостей на богослужении присутствовали посол Италии в России Джорджо Стараче и посол Польши в России Кшиштоф Краевский.

Глава дипслужбы Ватикана находится с визитом в России с 24 по 28 августа. В Москве Пол Ричард Галлахер провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, представив ему позицию Ватикана по урегулированию российско-украинского конфликта. Позднее господин Галлахер встретился с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым.

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