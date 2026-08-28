NYT узнала о встрече Рэтклиффа и Бортникова

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во время визита в Москву встретился с главой ФСБ России Александром Бортниковым, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

ЦРУ поддерживает каналы связи и со Службой внешней разведки России, и с Федеральной службой безопасности, которая также имеет право вести разведывательную деятельность.

По информации NYT, перед встречей с главой ФСБ Джон Рэтклифф проводил переговоры с украинской стороной, заверив, что будет изучать позицию Москвы, а не идти на уступки в интересах Киева. На встрече с Александром Бортниковым господин Рэтклифф поделился оценкой ЦРУ по поводу российско-украинского конфликта. Он также призвал Москву вступить в серьезные переговоры о завершении конфликта.

Власти России и США не сообщали о встрече Джона Рэтклиффа и Александра Бортникова.

Глава ЦРУ посетил Россию 25 августа. Его визит не был анонсирован заранее, а в Кремле изначально сообщали, что не знают о приземлившемся во Внуково самолете ВВС США. 27 августа встречу с Джоном Рэтклиффом подтвердил глава СВР Сергей Нарышкин.