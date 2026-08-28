NYT узнала о встрече Рэтклиффа и Бортникова
NYT: директор ЦРУ Рэтклифф встречался в Москве с главой ФСБ Бортниковым
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во время визита в Москву встретился с главой ФСБ России Александром Бортниковым, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
ЦРУ поддерживает каналы связи и со Службой внешней разведки России, и с Федеральной службой безопасности, которая также имеет право вести разведывательную деятельность.
По информации NYT, перед встречей с главой ФСБ Джон Рэтклифф проводил переговоры с украинской стороной, заверив, что будет изучать позицию Москвы, а не идти на уступки в интересах Киева. На встрече с Александром Бортниковым господин Рэтклифф поделился оценкой ЦРУ по поводу российско-украинского конфликта. Он также призвал Москву вступить в серьезные переговоры о завершении конфликта.
Власти России и США не сообщали о встрече Джона Рэтклиффа и Александра Бортникова.
Глава ЦРУ посетил Россию 25 августа. Его визит не был анонсирован заранее, а в Кремле изначально сообщали, что не знают о приземлившемся во Внуково самолете ВВС США. 27 августа встречу с Джоном Рэтклиффом подтвердил глава СВР Сергей Нарышкин.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ США Джоном Рэтклиффом в Москве 25 августа 2026 года, назвав её обсуждением вопросов компетенции разведывательных служб. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал визит Джона Рэтклиффа как «отчасти рутинный» и отметил, что главы спецслужб России и США встречаются раз в полгода или год, подчеркивая хорошие отношения между ними. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин был оперативно проинформирован об итогах встречи Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб, но личной встречи с главой государства не было и не планировалось.
Поездку Джона Рэтклиффа The Wall Street Journal связывает с возможным предупреждением российским властям не нападать на страны НАТО, предполагая, что американская разведка опасается «ограниченного нападения» России на одну из стран Балтии. Радио FM со ссылкой на Axios указывало, что перед отбытием из Латвии американская сторона попросила Украину не наносить удары по Москве, Санкт-Петербургу и другим регионам России, над которыми должен был пролетать Рэтклифф. Другие версии, обсуждаемые зарубежными СМИ, включают информацию о подготовке России к новой волне мобилизации, намерениях вступить в прямое противостояние с НАТО, а также вопросы, связанные с экономическим и санкционным давлением на Иран со стороны США и возможным обменом заключенными между США и Россией.
Визит Джона Рэтклиффа в Москву стал первым визитом главы ЦРУ в Москву с ноября 2021 года, когда этот пост занимал Уильям Бёрнс. Прежний директор ЦРУ Уильям Бёрнс в ноябре 2022 года встречался с главой СВР Сергеем Нарышкиным в Анкаре для обсуждения ядерной безопасности в контексте украинского конфликта, а в марте 2025 года Нарышкин и Рэтклифф провели телефонный разговор и договорились о поддержании регулярных контактов.