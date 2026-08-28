В Черном море у берегов Румынии затонуло торговое судно

В Черном море в исключительной экономической зоне Румынии загорелось и затонуло торговое судно PROGRESS IV, шедшее под флагом Доминиканы. Об этом сообщает HotNews.

Корабль затонул в 15-20 морских милях от населенного пункта Сфынту-Георге. Все 12 членов экипажа эвакуированы, пострадавших нет. Спасательная операция береговой охраны проходила в сложных условиях при высоте волн около 2,5 м.

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что сухогруз подвергся удару. Он подчеркнул, что инцидент произошел возле границы территориальных вод страны. Детали атаки неизвестны.