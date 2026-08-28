В Черном море у берегов Румынии затонуло торговое судно
В Черном море в исключительной экономической зоне Румынии загорелось и затонуло торговое судно PROGRESS IV, шедшее под флагом Доминиканы. Об этом сообщает HotNews.
Корабль затонул в 15-20 морских милях от населенного пункта Сфынту-Георге. Все 12 членов экипажа эвакуированы, пострадавших нет. Спасательная операция береговой охраны проходила в сложных условиях при высоте волн около 2,5 м.
Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что сухогруз подвергся удару. Он подчеркнул, что инцидент произошел возле границы территориальных вод страны. Детали атаки неизвестны.
Инцидент с затонувшим торговым судном PROGRESS IV у берегов Румынии произошел на фоне нескольких подобных атак на суда в Черном море. Президент Румынии Никушор Дан ранее заявлял, что произошедшая 21 июля 2026 года атака на газовоз Gas Lisbon за пределами территориальных вод Румынии «скорее всего» связана с российско-украинским конфликтом. 24 июля 2026 года судно Christina B, перевозившее уголь на Украину, было подорвано у румынско-украинской границы, предположительно морской миной или беспилотником. Отношения между Россией и Румынией обострились из-за инцидентов с беспилотниками над румынской территорией в конце июля 2026 года, когда, по данным румынской стороны, над ней уничтожили три дрона, которые Бухарест назвал российскими.