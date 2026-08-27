Суд обязал «Россети Центр» выплатить ярославне компенсацию после пожара

Суд обязал ПАО «Россети Центр» выплатить жительнице Ярославля, дом которой сгорел из-за короткого замыкания, 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и 1 млн руб. в качестве штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ранее суд установил, что частный дом истца в Красноперекопском районе сгорел 10 мая 2024 года. Согласно заключению судебной инженерно-технологической экспертизы, причиной пожара стало короткое замыкание. При этом незадолго до пожара дом подключили к электрической сети напрямую, минуя коммутационный аппарат защиты, что считается нарушением обязательных требований.

«Срабатывание аппаратов защиты при коротком замыкании исключило бы возникновение пожара. Суд пришел к выводу о наличии прямой причинно-следственной связи между действиями сотрудников ПАО "Россети Центр" и ущербом, причиненным имуществу истца пожаром»,— сообщили в пресс-службе суда.

После пожара владелец дома пережила сильные нравственные страдания, была вынуждена жить год в бане рядом со сгоревшим домом. В результате стресса у нее ухудшилось здоровье, сообщили в пресс-службе суда. Собственница обратилась в суд с иском к электросетевой компании. Она требовала взыскать стоимость восстановительного ремонта 7,5 млн руб. и компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн руб.

Изначально районный суд обязало «Россети Центр» возместить истице 7,5 млн руб. на ремонт, компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб. и судебные расходы. Судебная коллегия по гражданским делам облсуда после пересмотра дела изменила решение суда первой инстанции, увеличив компенсацию морального вреда до 200 тыс. руб., а также назначила штраф по Закону РФ «О защите прав потребителей» в размере 1 млн руб. Коллегия учла, что компания оставила без удовлетворения досудебную претензию пострадавшей о возмещении ущерба.

«В силу положений законодательства о защите прав потребителей, непринятие ответчиком мер по добровольному урегулированию спора является основанием для взыскания штрафа в пользу потребителя»,— пояснили в пресс-службе.

Алла Чижова