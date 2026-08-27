В центре Ярославля спасли двух тонувших подростков

В Ярославле спасатели доставили на берег двух подростков, которые начали тонуть в Которосли. Об этом сообщили в ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» Фото: ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах»

Инцидент произошел вечером 26 августа на пляже Подзеленье. На помощь тонущим подросткам бросились трое спасателей. Одного из несовершеннолетних доставили на берег с помощью спасательного круга.

За вторым спасателю пришлось нырять, так как тот уже ушел под воду. Несовершеннолетнего вытащили из воды, а на берегу ему проводили сердечно-легочную реанимацию. Прибывшая на место скорая помощь увезла обоих подростков в отделение реанимации областной детской клинической больницы.

Алла Чижова