В центре Ярославля спасли двух тонувших подростков
В Ярославле спасатели доставили на берег двух подростков, которые начали тонуть в Которосли. Об этом сообщили в ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах».
Фото: ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах»
Инцидент произошел вечером 26 августа на пляже Подзеленье. На помощь тонущим подросткам бросились трое спасателей. Одного из несовершеннолетних доставили на берег с помощью спасательного круга.
За вторым спасателю пришлось нырять, так как тот уже ушел под воду. Несовершеннолетнего вытащили из воды, а на берегу ему проводили сердечно-легочную реанимацию. Прибывшая на место скорая помощь увезла обоих подростков в отделение реанимации областной детской клинической больницы.