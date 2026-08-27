Ярославский «Локомотив» крупно обыграл «Сибирь» на предсезонном турнире

Ярославский ХК «Локомотив» одержал победу во втором матче предсезонного турнира Кубок Блинова, который проходит в Омске. «Железнодорожники» одержали победу над «Сибирью» со счетом 5:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов

Фото: ХК «Локомотив» Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов

Фото: ХК «Локомотив»

Счет был открыт во втором периоде: нападающий «Локомотива» Александр Радулов дважды реализовал большинство. В концовке игрового отрезка соперник ответил одной шайбой. В третьем периоде ярославцы продолжили реализовывать лишнего: так были забиты еще два гола — они на счету Андрея Сергеева и Рушана Рафикова.

Пятая шайба в воротах «Сибири» оказалась уже при игре в равных составах: нападающий Андрей Пустовой, выступающий в МХЛ, оформил дебютный на взрослом уровне гол. В концовке матча «Локомотив» пропустил, итоговый счет — 5:2.

Это вторая победа «Локомотива» на предсезонном турнире. 29 августа ярославцы сыграют с «Авангардом», 30 августа — с «Северсталью».

Алла Чижова