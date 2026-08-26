Число жертв пожара на Амурском ГХК выросло до восьми
Спасатели нашли тело одного из девяти пропавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (АГХК). Общее число погибших достигло восьми. Поиски остальных продолжаются, сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
Фото: АМУРСКИЙ ГХК
По данным центра, за первую половину дня специалисты эвакуировали шесть тел погибших. Неизвестным остается местонахождение восьми человек. «Еще одно тело находится в зоне, куда пока невозможно безопасно подобраться из-за остаточных процессов горения»,— добавили в центре (цитата по «Интерфаксу»).
Эвакуировать тело планируется после полного прекращения активного горения. Спасатели продолжают обследование завалов и обломков вокруг зданий в эпицентре ЧП.
Пожар на Амурском ГХК произошел 25 августа. 26 августа очаги возгорания ликвидировали. Большинство жертв — граждане Китая. За медицинской помощью обратились 152 человека, в больницах остаются более 30. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности.
Подробности — в материале «Ъ» «Возгорание на газу».