После пожара на Амурском ГХК в больницах остаются более 30 человек
В больницах Свободного и Благовещенска остаются 37 человек, пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (ГХК). Состояние восьми из них оценивается как тяжелое, заявил ТАСС помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
Как уточнил представитель Минздрава, утром в Благовещенск прибыл спецборт МЧС. Он оснащен модулями для эвакуации пострадавших, также прилетели специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава. «По результатам осмотра будет проведен междисциплинарный консилиум, на котором определят тактику ведения пациентов, при необходимости — их эвакуации в федеральные клиники»,— добавил господин Кузнецов.
Пожар на Амурском ГХК произошел 25 августа. Погибли семь человек, из которых шестеро — граждане Китая. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности.
Подробности — в материале «Ъ» «Возгорание на газу».
25 августа 2026 года на Амурском газохимическом комплексе (ГХК), который является строящимся крупнейшим газохимическим проектом на Дальнем Востоке, произошло возгорание. По данным регионального Минздрава, всего пострадал 131 человек, из которых 19 были госпитализированы, а шестеро находились в тяжелом состоянии. Событие произошло на площадке строительства одного из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена, реализуемого совместно российской компанией СИБУР и китайской Sinopec.
Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что очаги возгорания были ликвидированы, а пожар потушен, при этом проводится выжигание остатков технических газов. Он также заверил, что экологической угрозы населению нет, а часть пострадавших разместили в Свободненской больнице и Амурской областной клинической больнице. Для эвакуации тяжелораненых в федеральные медучреждения в регион прибыл спецборт Ил-76 МЧС России, оснащенный медицинскими модулями и специалистами.