После пожара на Амурском ГХК в больницах остаются более 30 человек

В больницах Свободного и Благовещенска остаются 37 человек, пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (ГХК). Состояние восьми из них оценивается как тяжелое, заявил ТАСС помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Как уточнил представитель Минздрава, утром в Благовещенск прибыл спецборт МЧС. Он оснащен модулями для эвакуации пострадавших, также прилетели специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава. «По результатам осмотра будет проведен междисциплинарный консилиум, на котором определят тактику ведения пациентов, при необходимости — их эвакуации в федеральные клиники»,— добавил господин Кузнецов.

Пожар на Амурском ГХК произошел 25 августа. Погибли семь человек, из которых шестеро — граждане Китая. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности.

Подробности — в материале «Ъ» «Возгорание на газу».