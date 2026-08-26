Семь человек погибли при пожаре на Амурском ГХК, пропали девять

Пожар на Амурском ГХК потушен, сообщила пресс-служба компании. В ходе поисково-спасательных работ нашли тела еще четырех граждан Китая. Число погибших выросло до семи. Ведется поиск еще девяти граждан КНР — сотрудников подрядной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

В АГХК уточнили, что в общей сложности за медицинской помощью обратились 152 человека. 36 пострадавших госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Сейчас на месте ЧП завершают выжигание остаточных объемов технологических газов. Специалисты Роспотребнадзора не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций контролируемых веществ в воздухе.

Пожар на Амурском ГХК произошел 25 августа. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности. АГХК — один из крупнейших в мире проектов по производству полимеров. Он реализуется совместно с китайской Sinopec, которой принадлежит доля в 40%. Пуск в эксплуатацию планировался на 2027 год.

Подробности — в материале «Ъ» «Возгорание на газу».