Возгорание на газу

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности по факту крупного возгорания на площадке Амурского газохимического комплекса. По данным регионального минздрава, в результате ЧП пострадал 131 человек, шестеро находятся в тяжелом состоянии. По данным самого предприятия, погибли три человека, пострадали 146.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Амурский газохимический комплекс (АГХК) в Приамурье

Фото: АМУРСКИЙ ГХК Амурский газохимический комплекс (АГХК) в Приамурье

Фото: АМУРСКИЙ ГХК

25 августа в Амурской области на площадке строительства одного из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена Амурского газохимического комплекса (ГХК) произошло возгорание. В соцсетях начали распространяться видеокадры, на которых были видны огромный огненный факел, задымление, множество рабочих поблизости. Позднее информацию об огне на производственной площадке подтвердила пресс-служба компании, уточнив, что угрозы для жителей прилегающих территорий нет.

Также сообщалось, что для обеспечения безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудники предприятия останавливают оборудование, задействованное в пусконаладочных работах. Позже на предприятии заявили, что в общей сложности при возгорании пострадали 146 человек, погибли три человека — два гражданина Китая и гражданин России.

«Оперативно специалистами управления и центра гигиены и эпидемиологии был осуществлен выезд в район населенного пункта города Свободного на границу жилой застройки для проведения измерений. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не выявлено»,— указано в сообщении. Мониторинг атмосферного воздуха продолжается. Роспотребнадзор написал, что превышения концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе после пожара на Амурском ГХК не выявлено.

Спустя два часа пресс-служба Амурского ГХК сообщила, что огонь локализован и ведется «контролируемое выгорание остатков технологических газов». По предварительной информации, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Основное оборудование комплекса не пострадало.

По словам помощника главы регионального минздрава Алексея Кузнецова, по уточненным данным, пострадал 131 человек, из 19 госпитализированных шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Данные о погибших официальными органами не приводились. В Амурскую область для координации лечения пострадавших вылетел спецборт «Медицины катастроф» с ведущими специалистами из НИИ имени Склифосовского, НИИ имени Вишневского и других федеральных медицинских центров. К оказанию помощи также привлечены частные медицинские организации региона.

Амурское следственное управление СКР возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По факту произошедшего организована прокурорская проверка, ее ведет первый заместитель прокурора Амурской области Денис Герасимов. Для установления причин возгорания создана специальная комиссия. Версия о диверсии или теракте пока не выдвигалась.

Сотрудники компании рассказали “Ъ”, что накануне во время пусконаладочных работ на территории якобы ощущался запах газа.

Амурский газохимический комплекс — масштабный инвестиционный проект по производству базовых полимеров. Он реализуется совместно российской компанией СИБУР и китайской Sinopec. Строительство ведется в Свободненском районе Амурской области, примерно в 15 км от города Свободного. Проектная мощность — 2,7 млн тонн в год полиэтилена и полипропилена. Его реализация синхронизирована с постепенным выходом на полную мощность Амурского ГПЗ компании «Газпром». В мае сообщалось, что комплекс полностью готов к запуску производственной линии. Первую партию готовой продукции должны были выпустить к концу лета этого года.

Анна Яшина, Благовещенск