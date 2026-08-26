Пожар на Амурском ГХК потушили

На Амурском газохимическом комплексе (ГХК) продолжают поисково-спасательные работы после пожара, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов. По его словам, очаги возгорания ликвидированы. В самом АГХК подтвердили, что пожар потушен, сейчас ведется выжигание остатков технических газов.

Господин Орлов провел внеочередное заседание комиссии по ЧС. Он заверил, что экологической угрозы населению нет. Губернатор уточнил, что часть пострадавших разместили в Свободненской больнице, часть — в Амурской областной клинической больнице. В регион также прибыл спецборт Ил-76 МЧС для эвакуации раненых в федеральные медучреждения.

Пожар на Амурском ГХК произошел 25 августа. Погибли семь человек, из которых шестеро — граждане Китая. Причины ЧП пока не установлены. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности.

Подробности — в публикации «Ъ» «Возгорание на газу».