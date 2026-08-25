На Амурском газохимическом комплексе произошел пожар

Пожар случился на готовящемся к запуску Амурском газохимическом комплексе (АГХК) в Амурской области. Информации о пострадавших нет. Площадь возгорания и его причины не уточняются.

В пресс-службе АГХК рассказали, что сотрудники предприятия «проводят операции по остановке оборудования, находящегося в режиме пусконаладки». Предприятие заверило, что угрозы для жителей прилегающих территорий нет. «На место вызваны специалисты оперативных служб. Ведется локализация последствий происшествия»,— добавили в пресс-службе.

АГХК — один из крупнейших в мире проектов по производству полимеров. Производственная мощность — до 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год. Проект реализуется совместно с китайской Sinopec, которой принадлежит доля в 40%. Пуск в эксплуатацию намечен на 2027 год.