После пожара на Амурском ГХК возбуждено уголовное дело

После пожара на Амурском газохимическом комплексе (АГКХ) в городе Свободном возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области. Ведомство также проводит проверку, на место ЧП выехал первый зампрокурора области Денис Герасимов.

Пожар на готовящемся к запуску АГХК произошел 25 августа. Семь человек были госпитализированы, один из них погиб. Пострадали более 100. Причины ЧП пока не установлены. АГХК — один из крупнейших проектов по производству полимеров. Его производственная мощность — до 2,7 млн т полиэтилена и полипропилена в год. Проект реализуется совместно с китайской Sinopec, которой принадлежит доля в 40%. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год.