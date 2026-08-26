Главные новости к утру 26 августа
В Кремле прокомментировали визит главы ЦРУ в Москву
Визит главы ЦРУ в Москву связан с «контактами между спецслужбами», сообщил Дмитрий Песков.
Логистический центр Wildberries загорелся в Тамбовской области после атаки БПЛА.
Россия и Украина готовят большой обмен военнопленными.
Марко Рубио сообщил союзникам о приостановке ударов США по Ирану.
Минюст России запустил реестр осужденных релокантов.
Автомобиль Aurus лидера ЛДПР Леонида Слуцкого попал в ДТП в центре Москвы.
Суд арестовал сына бывшего президента Армении Седрака Кочаряна.