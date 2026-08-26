Суд арестовал сына бывшего президента Армении Кочаряна
Суд в Ереване на два месяца арестовал Седрака Кочаряна, которого задержали вместе с отцом — экс-президентом Армении Робертом Кочаряном — по делу о взятках и злоупотреблении полномочиями. Об аресте сообщил адвокат Александр Кочубаев.
«Мы имеем дело с внеправовым преследованием, так как в некоторых случаях истек срок давности, в некоторых случаях (обвинения.— "Ъ") были надуманными. Можно констатировать, что имеем дело с преследованием, имеющим незаконный политический контекст»,— сказал адвокат (цитата по «РИА Новости»).
Антикоррупционный комитет республики сообщил о задержании политика и его сына в Ереване. По данным прокуратуры, в отношении экс-президента возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег. В числе других фигурантов — экс-президент Серж Саргсян, бывший мэр Еревана Гагик Бегларян, бывший премьер-министр Андраник Маркарян, который умер в 2007 году, а также еще шесть человек. В Генпрокуратуре республики сообщили, что расследование охватывает период президентства Кочаряна с 2004 по 2009 год.
Подробнее — в материале «Ъ» «Экс-президенту подобрали статьи».
Уголовное дело в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна включает три эпизода злоупотребления должностными полномочиями, два эпизода получения взяток в особо крупных размерах и четыре эпизода отмывания денег в особо крупных размерах. Расследование охватывает период его президентства с 2004 по 2009 год. По версии следствия, господин Кочарян использовал служебное положение для незаконного отчуждения и присвоения государственной собственности, выкупая объекты общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных.
Задержание Роберта Кочаряна и его старшего сына Седрака произошло на фоне обысков по десяткам адресов и опечатывания крупных коммерческих объектов, связанных с семьей. Среди них автомобильный салон Toyota, элитный спорткомплекс Orange Fitness, развлекательный центр Play City и ювелирный офис Pregomesh. Отмечается, что еще 15 июня 2026 года Роберту Кочаряну запретили выезд из страны, а 17 июня ЦИК Армении лишил его депутатской неприкосновенности.
Помимо Роберта и Седрака Кочарянов, по делу проходят еще девять человек, включая экс-министра обороны Сержа Саргсяна, бывшего премьер-министра Андраника Маркаряна и бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна.