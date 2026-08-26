Машина Слуцкого попала в ДТП на Арбате

Автомобиль Aurus главы ЛДПР Леонида Слуцкого попал в ДТП в центре Москвы. С его машиной столкнулся мотоцикл. По словам политика, никто серьезно не пострадал.

«Мотоциклом управлял парень, который на скорости влетел в автомобиль. Инцидент попал на камеры, на которых момент хорошо виден. Парень на мотоцикле был один»,— написал он в Telegram.

По словам господина Слуцкого, водителю мотоцикла оказали всю необходимую помощь. От госпитализации мотоциклист отказался. «Парень переживал о том, что разбил свой мотоцикл. Пообещал, что переживать не за что»,— добавил глава ЛДПР.

Находился ли господин Слуцкий в машине в момент аварии, он не уточнил. За рулем был водитель политика, пишет РБК со ссылкой на источник. РЕН ТВ добавляет, что мотоциклом управлял бармен, работавший в ресторанах премиум-сегмента, включая альянс White Rabbit Family, Дмитрий Симончук.

По данным ТАСС, ДТП произошло на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара в Москве. Мотоцикл, по его информации, получил сильные повреждения.