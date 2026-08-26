Логистический центр Wildberries загорелся в Тамбовской области после атаки БПЛА
Город Котовск Тамбовской области был атакован беспилотниками, сообщил губернатор Евгений Первышов в Telegram. Под удар попал логистический центр Wildberries. Там произошел пожар. Огнем охвачена площадь 40 тыс. кв. метров.
Сотрудники были эвакуированы. По предварительной информации, пострадал один человек. Он получил сотрясение мозга от взрывной волны. В компании RWB заявили, что прием новых поставок товаров на объекте не осуществлялся.
Кроме того, после падения БПЛА произошел еще один пожар в одном из СНТ. Там загорелся дом.
В предыдущий раз склад Wildberries в Котовске был атакован 18 июля. Тогда погибли семь сотрудников маркетплейса, еще 25 человек пострадали. Он заработал снова почти через неделю после происшествия.
Новость обновлена в 5:19 мск. Добавлен комментарий RWB.
18 июля 2026 года беспилотники атаковали два логистических комплекса Wildberries — в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске, по словам губернатора Евгения Первышова, погибли семь сотрудников, ещё 24 пострадали, а в Электростали погиб один человек и более 50 были ранены.
СКР возбудил дела о теракте по факту атак на склады Wildberries, которые, по заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Киевский режим наносит по мирным целям. В ответ на это основательница Wildberries Татьяна Ким пообещала оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших, а также ввести скидки на хранение и транзитные поставки для продавцов.
Из-за атак БПЛА в июле 2026 года пострадали пять логистических объектов Wildberries общей площадью 802 тыс. кв. м, что составляет 14,3% всей логистической инфраструктуры компании. Полное восстановление может потребоваться четырём объектам, а строительство такого же объёма складов без оборудования оценивается в 35,5 млрд рублей.