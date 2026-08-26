Логистический центр Wildberries загорелся в Тамбовской области после атаки БПЛА

Город Котовск Тамбовской области был атакован беспилотниками, сообщил губернатор Евгений Первышов в Telegram. Под удар попал логистический центр Wildberries. Там произошел пожар. Огнем охвачена площадь 40 тыс. кв. метров.

Сотрудники были эвакуированы. По предварительной информации, пострадал один человек. Он получил сотрясение мозга от взрывной волны. В компании RWB заявили, что прием новых поставок товаров на объекте не осуществлялся.

Кроме того, после падения БПЛА произошел еще один пожар в одном из СНТ. Там загорелся дом.

В предыдущий раз склад Wildberries в Котовске был атакован 18 июля. Тогда погибли семь сотрудников маркетплейса, еще 25 человек пострадали. Он заработал снова почти через неделю после происшествия.

Новость обновлена в 5:19 мск. Добавлен комментарий RWB.