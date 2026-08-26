Песков прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву

Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву связан с «контактами между спецслужбами», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с The Washington Post. В подробности он вдаваться не стал.

Ранее господин Песков сообщал, что у Кремля нет информации о прибытии американского военного самолета в московский аэропорт Внуково. По его словам, у российской стороны на эту неделю не было планов встречаться с представителями властей США.

Самолет Boeing C-17 ВВС США, на котором, по информации CBS News, летел господин Рэтклифф, приземлился вчера в аэропорту Внуково около 10:04 мск. Телеканал сообщал, что глава ЦРУ прибыл в Москву на переговоры, но с кем именно — не уточнялось.