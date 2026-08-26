Песков прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву
Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву связан с «контактами между спецслужбами», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с The Washington Post. В подробности он вдаваться не стал.
Ранее господин Песков сообщал, что у Кремля нет информации о прибытии американского военного самолета в московский аэропорт Внуково. По его словам, у российской стороны на эту неделю не было планов встречаться с представителями властей США.
Самолет Boeing C-17 ВВС США, на котором, по информации CBS News, летел господин Рэтклифф, приземлился вчера в аэропорту Внуково около 10:04 мск. Телеканал сообщал, что глава ЦРУ прибыл в Москву на переговоры, но с кем именно — не уточнялось.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа 2026 года на американском самолете Boeing C-17 ВВС США для проведения встреч, однако подробности о том, с кем именно он встречался, отсутствуют. Прибытие самолета во Внуково в 10:04 мск было подтверждено, при этом он прилетел из Риги, куда ранее прибыл из Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд), где расположена авиабаза Эндрюс.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков изначально сообщил, что у него нет информации о приземлении американского самолета ВВС США в Москве 25 августа. Позднее, в 2026 году, Песков также заявил, что ничего не известно о предполагаемом визите директора ФБР Кэша Пателя в Москву, отмечая, что подобные поездки обычно проходят в непубличном режиме.
Контакты между Службой внешней разведки (СВР) России и Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США поддерживаются, хотя глава СВР Сергей Нарышкин в июне 2026 года отметил, что их активность снизилась по сравнению с предыдущим руководителем ЦРУ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, о котором также упоминал Дмитрий Песков в 2025 году, совершил несколько визитов в Москву для урегулирования российско-украинского конфликта, что, по словам Пескова, дало ему возможность лучше понять позицию России.